İskoçya referandum için tarihi belirledi

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Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya bölgesel hükümetinin Başbakanı Nicola Sturgeon, 19 Ekim 2023'te bağımsızlık referandumu düzenlemek istediklerini, bu planın yasallığının belirlenmesi için Yüksek Mahkemeye başvuracaklarını ve merkezi hükümetle de görüşmeye "hazır ve istekli" olduklarını söyledi.

Sturgeon, İskoçya Parlamentosu'nda referandum yol haritasına ilişkin konuşmasında, ikinci bir bağımsızlık referandumunun nasıl ve neden yapılması gerektiğine dair gerekçelerini dile getirdi.

'BREXIT' KIRILMASI

İngiliz Muhafazakar Parti hükümetinin İskoçya'yı "iradeleri dışında AB'den kopardığını" söyleyen Sturgeon, Avrupa genelinde İskoçya ile karşılaştırılabilir bir dizi bağımsız ülkenin daha güçlü ekonomik ve sosyal performans gösterdiğini belirtti.

İskoç hükümetinin şu anda hayat pahalılığı kriziyle başa çıkmak için elinden gelen her şeyi yapma gücüne sahip olmadığını savunan Sturgeon, "Bütçemizin kesilmesini durdurma gücümüz yok." dedi.

JOHNSON'IN SÖZCÜSÜ: POZİSYONUMUZ DEĞİŞMEDİ

Başbakan Johnson'ın sözcüsü ise, Johnson'ın İskoç bağımsızlığı konusunda bir referandum hakkında konuşmanın zamanı olmadığını düşündüğünü ancak hükümetin Sturgeon'un önerisini dikkatle inceleyeceğini söylediğini bildirdi.

Sözcü, "Pozisyonumuz değişmedi: Hem İngiliz hükümetinin hem de İskoç hükümetinin önceliği, ülkenin her yerindeki insanlar için önemli olduğunu bildiğimiz konulara amansız bir odaklanma ile birlikte çalışmak olmalı" ifadesini kullandı.

İSKOÇYA'NIN BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU

İskoçya'da 2014 yılında yapılan bağımsızlık referandumunda bölge halkı Birleşik Krallık'ta kalınması yönünde oy kullanmıştı. Yapılan son kamuoyu yoklamaları ise Brexit ve Covid salgını sonrası bağımsızlığa desteğin arttığını gösteriyor.

Şu anda Kuzey İrlanda, Galler ve İngiltere ile birlikte Birleşik Krallık içinde yer alan İskoçya kendi parlamentosu, hukuk ve eğitim sistemi ve kilisesi ile geniş bir özerkliğe sahip. Ama dış politika, savunma ve bir kısım kamu gelirleri bakımından Birleşik Krallık'ın parçası.

İskoçya'daki seçmenler 2014 yılının Eylül ayında yapılan bağımsızlık referandumunda yüzde 55 oyla Birleşik Krallık'ta kalmaktan yana oy kullandılar. Ancak o sırada Birleşik Krallık henüz Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı almamıştı. İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon 2016 yılında Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması sürecini başlatan Brexit referandumunun sonucu belli olduğundan bu yana, koşulların değiştiğini söyleyerek ikinci bir bağımsızlık referandumu yapılmasında ısrar ediyor. *Haberin görseli Reuters tarafından servis edilmiştir