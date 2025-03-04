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        Haberler Gündem Çevre İSKİ'ye bu kez iki katı ceza | Son dakika haberleri

        İstanbul'da aynı noktadaki kirlilik nedeniyle İSKİ'ye bu kez iki katı ceza

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kuleli sahilinde Marmara Denizi'ne atık su deşarjı nedeniyle 12 Ocak'ta ceza uygulanan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) aynı noktadaki ikinci kirlilik nedeniyle bu kez 2 milyon 674 bin 708 TL olmak üzere iki katı ceza uyguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 11:31 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:32
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        İSKİ'ye bu kez iki katı ceza
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar ilçesindeki Kuleli Askeri Lisesi önünden Marmara Denizi'ne evsel atık su deşarjı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) 2 milyon 674 bin 708 TL ceza uyguladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği denetimde, Kuleli Askeri Lisesi önünden denize evsel atık suyun deşarj edildiğini belirledi.

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        Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olan Marmara Denizi'nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğu ve köpüklendiği görüldü. Atık su numunesinin analizi sonucu "askıda katı madde", "biyokimyasal oksijen ihtiyacı" ve "toplam azot parametrelerinin" sınır değerleri aştığı tespit edildi.

        Aynı ihlalin 2. kez gerçekleşmesi nedeniyle Çevre Kanunu gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 674 bin 708 TL idari ceza kesildi.

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        Bakanlık ekipleri 12 Ocak'ta da aynı noktada ihbar üzerine yaptıkları denetimde içinde kanalizasyon ve gıda atıkları bulunan atık su deşarjıyla ilgili İSKİ'ye "2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8. maddesine" istinaden 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulamıştı.

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        #çevre kirliliği
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