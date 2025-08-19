İSKİ Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu

İSKİ, “Su Kaynaklarının Korunması - İlk Damladan Sonsuzluğa” temasıyla, sürdürülebilir su kullanımı konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen yarışma, katılımcıları suyun yaşam döngüsündeki yerini sanatsal bir bakışla anlatmaya davet ediyor.

REKLAM advertisement1

Bu yıl jüri başkanlığını Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda Bennu Yıldırımlar, Nazan Kesal, Natali Yeres, İlkay Nişancı, Mesut Gengeç ve Ayten Bostancı yer alıyor.

İSKİ Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması’nın kazananları, 14 Kasım Dünya Sinema Günü’nde İSKİ Genel Müdürlüğü Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek törende açıklanacak ve dereceye giren katılımcılar ödüllerini jüri üyelerinin elinden alacak.

REKLAM

• Birincilik Ödülü: 100.000 TL

• İkincilik Ödülü: 80.000 TL

• Üçüncülük Ödülü: 60.000 TL

• Jüri Özel Ödülü & İSKİ Özel Ödülü: 50.000 TL

İSKİ’nin 2022 yılından bu yana aktif olan “Suyun Hafızası” kültür ve sanat platformu, kısa film yarışmalarıyla birlikte sanatsal etkinlikler ve rehberli gezilerle İstanbulluları suyun tarihi ve önemi konusunda bilinçlendirmeyi sürdürüyor.

*Görsel: Shutterstock