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İSKİ su kesintisi 15 Haziran 2020 Pazartesi! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul'da su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak duyuruluyor. İSKİ'nin su kesintisi duyuru ekranına göre 15 Haziran Pazartesi günü İstanbul'un birçok ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan su kesintisi etkili oluyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

15.06.2020 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL
iski

Sular ne zaman gelecek? sorusu suların kesildiği İstanbul ilçelerindeki vatandaşların gündeminde. İSKİ belirli arıza çalışmalarından dolayı bir çok ilçede akşam saatlerinde su kesntisi meydana geldi. İşte İstanbul su kesintisi saatleri ve suların geleceği saat...

İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Nenehatun Mah
Açıklama:Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi:15.06.2020 08:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Denizköşkler Mah
Açıklama:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.06.2020 11:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Dizdariye Mah,19 Mayıs Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.06.2020 10:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kamiloba Mah
Açıklama:400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.06.2020 10:59
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Kirazlı Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.06.2020 10:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Piri Paşa Mah,Sütlüce Mah,Örnektepe Mah,Halıcıoğlu Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.06.2020 09:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kamer Hatun Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Sururi Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.06.2020 11:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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