Sular ne zaman gelecek? sorusu suların kesildiği İstanbul ilçelerindeki vatandaşların gündeminde. İSKİ belirli arıza çalışmalarından dolayı bir çok ilçede akşam saatlerinde su kesntisi meydana geldi. İşte İstanbul su kesintisi saatleri ve suların geleceği saat...

İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Nenehatun Mah Açıklama : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 15.06.2020 08:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Denizköşkler Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.06.2020 11:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Dizdariye Mah,19 Mayıs Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.06.2020 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah Açıklama : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.06.2020 10:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.06.2020 10:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Piri Paşa Mah,Sütlüce Mah,Örnektepe Mah,Halıcıoğlu Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.06.2020 09:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kamer Hatun Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Sururi Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.06.2020 11:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.