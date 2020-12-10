İBB'den yapılan açıklamaya göre İSKİ Genel Müdürlüğü, 7256 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kanun" kapsamında, abonelerin 31 Ağustos 2020 öncesine ait ödenmemiş su borçlarını yeniden yapılandırmaya başladı.
Uygulamadan yararlanmak isteyen aboneler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar www.iski.istanbul adresi üzerinden Borç Yapılandırma Formu doldurarak veya randevu ile en yakın İSKİ Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek, su borçlarını yapılandırabilecek.
Abonelere, peşin ödemede yüzde 90 gecikme zammı indirimi yapılacağı, ve ikişer aylık dönemler halinde 36 aya kadar taksit imkanı sağlanacağı belirtildi
İSKİ yapılandırma şartlarını açıkladı;
- Son Ödeme tarihi 31/08/2020 den önceki fatura cezaları yasa gereği Yİ-ÜFE den hesaplanmaktadır.
- 31/08/2020 tarihinden sonraki son ödeme tarihleri yasa kapsamında değildir.
- 31/12/2020 tarihine kadar af başvuruları alınacaktır.
- Taksitli aboneler için ilk vade 31/01/2021 tarihidir. Taksit vadeleri ikişer aylıktır.
- Taksitli abonelere ayrıca yasanın ön gördüğü oranda vade farkı eklenecektir.
- Peşin ödemelerde ayrıca yeniden hesaplanan cezadan %90 indirim yapılacaktır.
- Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmemesi durumunda yapılandırma işlemleri iptal edilir.
Ayrıca bir takvim yılında 2 veya daha fazla taksitin, süresinde ödenmemesi durumunda yapılandırma işlemleri iptal edilir.
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