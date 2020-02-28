Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 28 Şubat Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bahçelievler, Bakırköy, Beykoz ve K.Çekmece ilçelerinde 28 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 28 ŞUBAT 2020

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah,Siyavuşpaşa Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Soğanlı Mah,Hürriyet Mah,Fevzi Çakmak Mah,Merkez Mahyenibosna,Kocasinan Mah Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 06:09:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 06:09:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 08:04:11.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Gümüşsuyu Mah,Soğuksu Mah Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 08:27:15.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Sultan Ahmet Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 09:17:15.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 06:09:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 09:33:11.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Çavuş Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-28 09:11:38.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.