Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 8 Nisan Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 8 Nisan günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? 8 NİSAN 2020

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-04-07 19:10:48.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.4.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.