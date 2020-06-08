Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 8 Haziran Pazar günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Büyükçekmece ilçelerinde 8 Haziran günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 8 HAZİRAN 2020

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah,Atatürk Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.06.2020 08:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.