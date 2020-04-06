Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Nisan Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un K.Çekmece ve Sancaktepe ilçelerinde 6 Nisan günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? 6 NİSAN 2020

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Cennet Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-04-06 10:14:03.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-04-06 10:23:16.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.