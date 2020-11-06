İstanbul'da su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Kasım Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Çatalca ve Ümraniye ilçelerinde 6 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 6 KASIM 2020

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Yazlık Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.11.2020 08:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Hekimbaşı Mah,Dumlupınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.11.2020 09:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.