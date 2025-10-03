İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları, günlük olarak İSKİ'nin internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. 3 Ekim Cuma günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Peki, "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte detaylar...