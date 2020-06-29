Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 29 Haziran Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Kartal ve Sultangazi ilçelerinde 29 Haziran günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 29 HAZİRAN 2020

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Petroliş Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.06.2020 09:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.06.2020 09:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.