Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 26 Mayıs Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Üsküdar ve Eyüpsultan ilçelerinde 26 Mayıs günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 26 MAYIS 2020

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.05.2020 09:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.05.2020 08:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.