Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 26 Mart Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Silivri ilçesinde 26 Mart günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 26 MART 2020

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah Açıklama : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 2020-03-26 08:58:19.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah] Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-26 09:02:05.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.