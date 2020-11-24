İstanbul'da su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 24 Kasım Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde 24 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 24 KASIM 2020

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kamer Hatun Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.11.2020 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.11.2020 09:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Feneryolu Mah,Caddebostan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.11.2020 10:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.11.2020 10:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Kocataş Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Büyükdere Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.11.2020 10:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Akfırat Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Tepeören Terfi Merkezin De Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Başlama Tarihi : 24.11.2020 10:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.11.2020 11:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.