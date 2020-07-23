Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 23 Temmuz Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Büyükçekmece, Beyoğlu, Esenler, Sultanbeyli, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde 23 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 23 TEMMUZ 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Sazlıbosna Mah,Hacımaşlı Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 23.07.2020 10:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah,Alkent 2000 Mah Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 23.07.2020 10:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kalyoncu Kulluğu Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Evliya Celebi Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.07.2020 10:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.07.2020 10:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah,Ahmet Yesevi Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.07.2020 09:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.07.2020 10:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Topağacı Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 23.07.2020 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.