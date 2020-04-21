Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 21 Nisan Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 21 Nisan günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 21 NİSAN 2020

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Murat Reis Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-04-21 08:36:45.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah,Küçük Çamlıca Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-04-21 09:01:02.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.