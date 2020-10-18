Vatandaşlar İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?, İstanbul'da sular hangi ilçelerde kesilecek? Sorularına cevap arıyor. İşte 18 Ekim 2020 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak olan ilçeler... 18 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ 18 EKİM 2020 ARIZA KESİNTİ