Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 14 Nisan Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 14 Nisan günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 14 NİSAN 2020

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Kocataş Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Büyükdere Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-04-14 07:28:15.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.