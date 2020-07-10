Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 10 Temmuz günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 10 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 10 TEMMUZ 2020

İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Tatlısu Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.07.2020 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.7.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.07.2020 09:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.7.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.