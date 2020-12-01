İstanbul'da su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 1 Aralık Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Beykoz, Maltepe ve Ümraniye ilçelerinde 1 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 1 ARALIK 2020

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.12.2020 11:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.12.2020 11:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah,Gülensu Mah,Başıbüyük Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.12.2020 10:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,İstiklal Mah,Site Mah,Esenevler Mah,Namık Kemal Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.12.2020 11:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.