İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, güncel su kesintisi duyurularını ve planlı kesinti sorgulama ekranını paylaştı. 1 Ağustos Perşembe 2024 tarihinde, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte İSKİ'nin açıkladığı planlı su kesintileri ve etkilenen bölgeler...