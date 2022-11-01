İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini duyurdu. Kesintinin ne zaman sona ereceği ve hangi ilçelerde yapılacağı listede yer alıyor. Bakım ve arıza nedeniyle oluşan su kesintileri İstanbul’da yaşayan vatandaşlar “Sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 1 Kasım 2022 Salı günü İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi…