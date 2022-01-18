İSKİ DUYURDU: İstanbul 18 Ocak su kesintisi duyuruları ne? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan yerler ve ilçeler ne?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 18 Ocak Salı günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbullular tarafından merak edilen ve yakından takip edilen konulardan biri. 18 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 18 Ocak Salı 2022 İSKİ su kesintisi

18 OCAK İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.01.2022 17:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : İzzet Paşa Mah,Kuştepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.01.2022 16:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 18 OCAK