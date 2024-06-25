Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ duyurdu! 25 Haziran 2024 Salı İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İSKİ duyurdu! 25 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) il genelinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri kendi sitesinde duyuruyor. Hava sıcaklıklarının artması, su kesintisi ve barajların doluluk oranları gibi konuları ön plana çıkardı. İşte 25 Haziran 2024 Salı İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 01:43 Güncelleme: 25.06.2024 - 01:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul'da bazı ilçelere bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte detaylar...

        • 2

          İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

          İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        İtalya 90+8'de turladı!
        İtalya 90+8'de turladı!
        ABD'li üst düzey yetkiliden Türkiye mesajı
        ABD'li üst düzey yetkiliden Türkiye mesajı
        Çocuklarla birlikteyken vuruldu
        Çocuklarla birlikteyken vuruldu
        Kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
        Kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
        Otel odasında ölü bulunmuşlardı! Son görüntüleri ortaya çıktı
        Otel odasında ölü bulunmuşlardı! Son görüntüleri ortaya çıktı
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        Aynı tarla 4.kez yandı
        Aynı tarla 4.kez yandı
        Oturduğu yerde bıçaklı saldırıya uğradı
        Oturduğu yerde bıçaklı saldırıya uğradı
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın tutuklandı
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın tutuklandı
        G.Saray'dan dev teklif!
        G.Saray'dan dev teklif!
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Kraliyette dert üstüne dert
        Kraliyette dert üstüne dert
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Habertürk Anasayfa