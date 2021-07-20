İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 20 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 20 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

20 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Büyükçavuşlu Merkez Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 19.07.2021 10:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI