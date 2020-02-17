İstanbul'un yerel yönetiminde su hizmetleriyle ilgili çalışmalar yürüten İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ),şubelerinin çalışma saatleri, pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor.

İSKİ MESAİ SAATLERİ 2020

İSKİ, hafta içi her gün mesaiye 08.30'da başlar ve 12.00'a kadar devam eder. 12.00-13.00 arası bir saatlik öğle molasının ardından 13.00'da başlayan mesai, akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar devam eder.

İSKİ vezneleri ise hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Cumartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında çalışmaktadır. İSKİ şubeleri, pazar günü hizmet vermemektedir.

İSKİ, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda da acil müdahaleyle görevli nöbetçi birimleri dışında kapalıdır.

İSKİ ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSKİ Genel Müdürlüğü, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:25 Eyüpsultan/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

İSKİ'ye 0212 321 00 00 - 0212 301 20 00 telefon numaraları veya 0212 321 77 19 / 0212 301 60 00 faks numaralarıyla ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, İSKİ Alo 185 servisi 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir.