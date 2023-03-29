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Taşınma esnasında su aboneliğinin iptali ve yeni abonelik başvuruları için sıklıkla ziyaret edilen İSKİ’nin İstanbul’un her ilçesinde şubesi bulunur. İSKİ mesai saatleri ise pek çok vatandaşın merak ettiği konulardan biridir. Peki, İSKİ çalışma saatleri 2023 yılında güncellendi mi? Hangi dönemlerde çalışma saatlerinde değişiklik olur? İSKİ vezneleri kaçta açılıyor? İSKİ hafta sonu çalışıyor mu? İSKİ öğle arası saatleri nedir? İşte tüm cevaplar...

İSKİ Çalışma Saatleri 2023

Bağımsız bütçeli bir kamu kurumu olan İSKİ, günün büyük bir bölümünde hizmet vermektedir. İSKİ’de yapılacak pek çok işlemler artık E-devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilmektedir. Ancak bazı özel işlemler için İSKİ’nin genel merkezine ya da İSKİ şubelerine gitmek gerekmektedir. Bu gibi durumlarda vatandaşlar, İSKİ çalışma saatlerini merak etmektedir. İSKİ vezneleri kaçta kapanıyor ya da kaçta açılıyor gibi tüm soruları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

İSKİ Vezneleri Kaçta Açılıyor?

İSKİ çalışma saatleri 2023, şubelere göre değişiklik göstermektedir. Bulunduğunuz şubenin çalışma saatleri hakkında bilgi edinmek için ilgili şubenin iletişim numarasını arayabilirsiniz. İSKİ şubelerinden farklı olarak çalışan İSKİ Genel Müdürlüğü ise 08.00 / 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer şubelerin bazıları 08.00 itibarıyla hizmet verirken, bazıları ise 08.30 itibarıyla günlük mesaisine başlar. İSKİ mesai saatlerinde şubeye göre değişiklik olsa da büyük fark bulunmaz.

İSKİ Vezneleri Kaçta Kapanıyor?

“İSKİ vezneleri kaçta kapanıyor?” sorusu, büyük bir kesim tarafından merak edilmekte ve internette en çok aranan konu başlıklarından biri olmaktadır. İSKİ vezneleri saat 17.00 itibarıyla kapanmaktadır.

İSKİ Hafta Sonu Çalışıyor Mu?

Çalışan kişiler, hafta içi İSKİ işlemlerini gerçekleştirememekte ve bu işlemler için hafta sonunu tercih etmektedir. Ancak İSKİ, hafta sonu sadece cumartesi günleri açık olup, hizmet saati de oldukça sınırlıdır. Cumartesi 09.00 / 13.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yani sadece yarım gün vezneler açıktır. Pazar günü ise kapalıdır. İSKİ, dini ve milli bayramlarda resmî tatil olduğu için hizmete kapalıdır.

İSKİ Öğle Arası Saatleri

İSKİ’nin genel müdürlüğünde ve şubelerinde öğle arası saatleri bulunmaktadır. 12.00 / 13.00 saat aralığında vezneler kapalıdır. Eğer işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız sabahın erken saatlerinde veya öğle arasından hemen sonra İSKİ işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram