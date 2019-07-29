29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ay içerisinde pek çok vatandaşın en fazla ilgilendiği konulardan bir tanesi de su faturaları. Bazı aylar ödenmemiş borçlardan kaynaklı olarak, yeni su faturalarında sürprizle karşılaşan vatandaşlar borçlarını ödemekte güçlük çekiyor. Unutulan faturalar nedeniyle su kesintileri, günlük hayatı zorlaştırıyor.
İstanbul'da yaşayan ve İSKİ abonesi olan vatandaşlar için internet üzerinden sağlanan hizmet sayesinde, ödenmemiş su faturası borcu sorgulanabiliyor. Ayrıca internet üzerinden söz konusu fatura borcu ödenebiliyor.
Siz de İSKİ resmi internet sayfasından veya e-Devlet üzerinden sorgulama yaparak, ödenmemiş borcunuzun olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olabilir, böylece faturanızda bir sürprizle karşılaşmadan ödeme yapabilirsiniz.
İSKİ BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
- İSKİ su faturası borcunuzu internet üzerinden öğrenmek için esube.iski.gov.tr adresini tıklayın.
- Karşınıza çıkan sayfadan abonelik durumunuza göre bireysel veya kurumsal seçeneğine tıklayın. Bireysel abone iseniz TC kimlik numaranızı, kurumsal abone iseniz kurum kodunuzu girin.
- Daha sonra şifrenizi ve karşınıza çıkacak güvenlik kelimesini istenen bölüme yazın.
- Ardından borç bilgilerinizi öğrenerek, ödeme işleminizi gerçekleştirin.
E-DEVLET İSKİ BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME
- www.turkiye.gov.tr adresini tıklayarak, T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapın.
- Ardından arama çubuğuna "İSKİ borç ödeme" yazın.
- Karşınıza çıkacak sayfada ödenmemiş fatura bilginizi ve ne kadar borcunuz olduğunu göreceksiniz.
- Ödeme tuşuna basarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
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