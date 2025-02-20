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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu

        İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu

        İstanbul'da yağan kar yağışı barajlardaki su seviyesini olumlu anlamda etkiledi. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte kış mevsiminin gelişiyle yükselişe geçti. Peki 20 Şubat İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte baraj doluluk seviyesinde son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 10:49 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:49
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        • 1

          İSKİ 20 Şubat baraj doluluk oranı belli oldu. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarındaki son durum merak ediliyor. Peki, 20 Şubat İstanbul Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        • 2

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

          İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 69,04 seviyesine geldi.

          İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

          Alibey: %57

          Büyükçekmece: %66

          Darlık: %65

        • 3

          Elmalı: %91

          Istrancalar: %99

          Kazandere: %77

          Pabuçdere: %74

          Sazlıdere: %52

          Terkos: %72

          Ömerli: %74

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