İSKİ Baraj doluluk oranı 30 Ekim 2024: İstanbul baraj doluluk oranı nasıl?

BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?

30 Ekim 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 31.91 seviyesinde.

İSKİ'nin verilerine göre 30 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: