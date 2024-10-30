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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ Baraj doluluk oranı 30 Ekim 2024: İstanbul baraj doluluk oranı nasıl?

        İSKİ Baraj doluluk oranı 30 Ekim 2024: İstanbul baraj doluluk oranı nasıl?

        İstanbul'da baraj doluluk oranlarında yağışlığın azlığı sebebiyle yaşanan düşüş devam ediyor. Baraj doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, yüzde 40'ın altına indi. Peki Baraj doluluk oranı nasıl? 30 Ekim Çarşamba İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:18
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        • 1

          İstanbullular için baraj doluluk oranları geçtiğimiz yıllara kıyasla kritik seviyenin üzerinde seyrediyor. İşte İSKİ Baraj doluluk oranı 30 Ekim 2024

        • 2

          BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?

          30 Ekim 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 31.91 seviyesinde.

          İSKİ'nin verilerine göre 30 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

        • 3

          Alibey: %6

          Büyükçekmece: %34

          Darlık: %34

          Elmalı: %53

          Istrancalar: %30

          Kazandere: %6

          Pabuçdere: %8

          Sazlıdere: %43

          Terkos: %43

          Ömerli: %27

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