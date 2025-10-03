Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 3 Ekim 2025: Bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 3 Ekim 2025: Bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul barajlarındaki kuruluk seviyesi giderek artıyor. Yağışların azlığı barajlardaki doluluk oranını etkiliyor. İstanbul baraj doluluk oranları 2 Ekim 2025 itibarıyla yüzde 28,1'e geriledi. Peki, 3 Ekim bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 09:31 Güncelleme: 03.10.2025 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bu sene Sonbahar ve yaz aylarının yağışsız geçmesiyle barajlarda su seviyesi yüzde 30'un altına indi. İstanbul baraj doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri ile güncellendi. İşte, 3 Ekim güncel baraj doluluk oranı

        • 2

          İSTANBUL BARAJLARINDA SU SEVİYESİ NE KADAR?

          İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 27,81 seviyesine düştü.

        • 3

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          Ömerli Barajı %18,53

          Darlık Barajı %42,4

          Elmalı Barajı %50,21

          Terkos Barajı %34,18

          Alibey Barajı %15,96

          Büyükçekmece Barajı %32,02

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        Marinette Gazze yolunda
        Marinette Gazze yolunda
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        Petro'dan Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı
        Petro'dan Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Tarım BAĞ-KUR’luları dikkat!
        Tarım BAĞ-KUR’luları dikkat!
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Kauçuk fabrikasında 32 işçi gazdan etkilendi
        Kauçuk fabrikasında 32 işçi gazdan etkilendi
        Samsunspor'dan Avrupa'ya harika başlangıç!
        Samsunspor'dan Avrupa'ya harika başlangıç!
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        Habertürk Anasayfa