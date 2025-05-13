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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 13 Mayıs 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 13 Mayıs 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruldu. Uzmanlar İstanbul için yağış uyarısında bulunurken barajların şu anki doluluk oranı da merak konusu oldu. İşte, 13 Mayıs güncel baraj doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 09:47 Güncelleme: 13.05.2025 - 09:47
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        • 1

          İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan verilere göre Ömerli, Terkos, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesi belli oldu. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        • 2

          İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bugün baraj doluluk oranı yüzde 79,41 olarak duyuruldu.

        • 3

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          Ömerli Barajı: %91,95

          Büyükçekmece Barajı: %70,14

        • 4

          Darlık Barajı: %82,15

          Elmalı Barajı: %92,21

          Terkos Barajı: %79,57

          Alibey Barajı: %59,62

          Sazlıdere Barajı: %57,56

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