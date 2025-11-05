Habertürk
        İSKİ 5 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 5 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kasım ayıyla birlikte baraj doluluk oranı değişkenlik gösteriyor. Yağışların azlığı barajlardaki su seviyesini düşürüyor. En son yüzde 25 seviyesinin altında olan barajlardaki son durum merak ediliyor. Peki, 5 Kasım 2025 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 10:46 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Güncel baraj doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşıldı. İstanbul barajlarındaki su seviyesi, yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle yüzde 23 seviyesine kadar düşmüştü. İşte, İSKİ verileri ile 5 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranları...

        • 2

          5 KASIM 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          Kent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası 5 Kasım Çarşamba günü İstanbul baraj doluluk oranları belli oldu.

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 22,24 olarak ölçüldü.

          Ömerli Barajı: %18,13

          Darlık Barajı: %33,37

          Elmalı Barajı: %52,34

          Terkos Barajı: %24,79

          Alibey Barajı: %11,12

          Büyükçekmece Barajı: %25,72

        • 3

          Sazlıdere Barajı: %22,91

          Istrancalar Barajı: %19,34

