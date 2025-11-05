İSKİ 5 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Güncel baraj doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşıldı. İstanbul barajlarındaki su seviyesi, yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle yüzde 23 seviyesine kadar düşmüştü. İşte, İSKİ verileri ile 5 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranları...