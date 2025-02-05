İskenderunspor - Trabzonspor: 2-2 (MAÇ SONUCU)

Trabzonspor, kupada İskenderunspor'u geçemedi... Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında 2. Lig ekibi İskenderunspor'a konuk olan bordo-mavililer, iki kez yenik duruma düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu.

Ev sahibi İskenderun, Trabzonspor altyapısından yetişen Muhammet Beşir'in 27. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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Karadeniz ekibi bu gole 50. dakikada Arsenii Batagov'la yanıt verdi ve skor 1-1'e geldi.

Hatay temsilcisinde 55. dakikada bir kez daha sahne alan Muhammet Beşir, takımını yeniden öne geçirdi: 2-2.

Trabzonspor 70'te Enis Destan'la bir kez daha beraberliği yakalarken, kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken, İskenderunspor ise puanını 2 yaptı. Trabzonspor gruptaki son maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İskenderunspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.