İskenderunspor - Trabzonspor: 2-2 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'de şampiyonluğa erken havlu atan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da ummadığı bir puan kaybı yaşadı. Bordo-mavililer, A Grubu'ndaki ikinci maçında 2. Lig ekibi İskenderunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. İskenderun'un golleri eski Trabzonsporlu Muhammet Beşir'den gelirken, bordo-mavililerin gollerini Batagov ve Enis Destan kaydetti. Karadeniz ekibi bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken, İskenderunspor puanını 2 yaptı.
Trabzonspor, kupada İskenderunspor'u geçemedi... Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında 2. Lig ekibi İskenderunspor'a konuk olan bordo-mavililer, iki kez yenik duruma düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu.
Ev sahibi İskenderun, Trabzonspor altyapısından yetişen Muhammet Beşir'in 27. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Karadeniz ekibi bu gole 50. dakikada Arsenii Batagov'la yanıt verdi ve skor 1-1'e geldi.
Hatay temsilcisinde 55. dakikada bir kez daha sahne alan Muhammet Beşir, takımını yeniden öne geçirdi: 2-2.
Trabzonspor 70'te Enis Destan'la bir kez daha beraberliği yakalarken, kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Trabzonspor bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken, İskenderunspor ise puanını 2 yaptı.
Trabzonspor gruptaki son maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İskenderunspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.