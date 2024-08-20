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        Haberler Bilgi Gündem İskenderun Teknik, Selçuk, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru tarihleri nedir nasıl başvuru yapılır?

        3 üniversite öğretim üyesi alıyor! Başvuru tarihleri nedir ve başvuru nasıl yapılır?

        İskenderun Teknik Üniversitesi 4, Selçuk Üniversitesi 1, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ise 10 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Farklı kadrolarda yapılacak alım için başvuruların şahsen veya e-posta yoluyla gerçekleştirilmesi gerekiyor. İşte, Ağustos 2024 üniversite iş ilanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 14:54 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:54
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        • 1

          İskenderun Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi farklı fakülte ve kadrolarda görevlendirmek üzere toplamda 15 öğretim üyesi alıyor. İlgilenen adayların üniversiteye şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor. İşte, 2024 Ağustos öğretim üyesi alımına dair güncel iş ilanları...

        • 2

          İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

          İskenderun Teknik Üniversitesi, ders verecek 4 öğretim görevlisi alıyor. İlgilenen adayların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına veya Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokuluna, şahsen veya posta ile başvurması gerekiyor. Başvuru tarihleri ise 19 Ağustos ile 2 Eylül 2024 tarihi arasında.

        • 3

          SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

          Selçuk Üniversitesi, İktisat tarihi dalında bir profesör alımı yapacak. İlgilenen adayların 20 Ağustos ile 4 Eylül arasında Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekiyor.

        • 4

          BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 10 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

          Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 10 öğretim ve araştırma görevlisi alacak. Başvurular kadronun bulunduğu ilgili birime yapılacak. 20 Ağustos ile 3 Eylül arasında alınacak başvuruların kesin sonuçları 11 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

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