İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

İskenderun Teknik Üniversitesi, ders verecek 4 öğretim görevlisi alıyor. İlgilenen adayların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına veya Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokuluna, şahsen veya posta ile başvurması gerekiyor. Başvuru tarihleri ise 19 Ağustos ile 2 Eylül 2024 tarihi arasında.