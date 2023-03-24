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İskenderun'daki konteyner kentte kalan depremzede çift nişanlandı

6 Şubat Depremlerinin etkilediği İskenderun'da kurulan konteyner kentte yaşayan depremzede çift nişanlandı

Giriş: 24.03.2023 - 01:30 | Güncelleme: ABONE OL
İskenderun'daki konteyner kentte kalan depremzede çift nişanlandı
Depremzede çift konteyner kentte nişanlandı
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AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evleri hasar gören Gülay Karakaş ile Denizcan Bebek, yaşadıkları konteyner kentte nişanlandı.

AA'nın haberine göre, Numune Mahallesi'nde Türkiye Bosna Sancak Derneği tarafından oluşturulan konteyner kentte yaşayan depremzede 19 yaşındaki Gülay Karakaş ile 26 yaşındaki Denizcan Bebek, gerçekleştirilen törenle nişanlandı.

Çiftin ailesi ve yakınlarının katıldığı törende, çift ve ailesi hatıra fotoğrafı çektirdi. Bebek, depremde ailece zor günler yaşadıklarını söyledi.

Evlerinin depremde hasar aldığı içir kurulan konteyner kente aileleri ile yerleştiğini anlatan Bebek, "Nişanlımla uzaktan akrabayız. İlk olarak çadır kentte tanıştım. Daha sonra nişana karar verdik, her şey bir anda gelişti." diye konuştu.

İleri bir tarihte evleneceklerini belirten Bebek, nişan töreninde emeği geçenlere teşekkür etti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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