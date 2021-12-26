"Türkiye'deki şarkıcılar Dilber Ay'ı incelemeli"

'Dilberay' filminde müzik direktörü olarak imzası bulunan aranjör, besteci, söz yazarı ve prodüktör İskender Paydaş, 2019 yılında yaşamını yitiren sanatçı ve yapımın müzikleri hakkında ilk kez konuştu.
"BİR YANDA DRAM BİR YANDA DA GÜCÜN VE AZMİN BAŞARISI VAR"
Dilber Ay isminin filmden önce ve filmden sonra kendisine farklı anlamlar ifade ettiğini söyleyen Paydaş, daha sonra şu ifadeleri kullandı:
Filmden önce güzel sesli, iyi türkü söyleyen bir ses sanatçısını ifade ediyordu fakat filmin müziklerini yapmak için Ketche'yle birlikte çalıştığımda, Dilber Ay'ı tanıdım. Türkiye'deki kadınların dramının ortak noktasının Ay'ın kendisi olduğunu anladım. Tüm o zorluklara rağmen nasıl da güçlü durabildiğini, başarılı şekilde hayata tutunduğunu gördüm. Bir yandan çok büyük dram, bir yandan da gücün ve azmin başarısı olarak takdir edilesi bir yaşantı olarak bakıyorum. Dilber Ay ismi artık benim için müzikten daha öte bir şeyi ifade ediyor.
"SEYİRCİNİN SEVECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Ketche'nin (Hakan Kırvavaç) yönettiği, Büşra Pekin'in başrolde olduğu 'Dilberay' filminin müziklerini yaparken ağırlıklı olarak batılı klasik müzik üzerinden ilerlediğini ve ortaya bir kontrast çıkarttığını belirten İskender Paydaş, "Kırsaldan gelme, çok sefalet çeken bir aile, bir hayat… Ortada hep bozkır, gecekondu, umutsuz insanlar, şiddet var. Ketche'yle konuşmalarımız sonrasında bunun birebir aynısının müziğini yapmamaya karar verdik. Bu hikayeyi biz şehirli insanlar olarak seyretmeliyiz diye düşündük. Ben de tamamen batılı bir müzik yaptım ve ortaya bir kontrast çıkarttım. O zaman Dilber Ay'ın dramını başka türlü, daha eleştirel bir şekilde, daha da içselleştirerek seyredebilme şansı ortaya çıktı. Bence ilginç bir yaklaşım oldu. Seyircinin de seveceğini düşünüyorum." dedi.
Dilber Ay'ın sesinin gücünü vurgulayan İskender Paydaş, "Kadın olsun erkek olsun; pop, rock, türkü, arabesk türünde fark etmez, Türkiye’deki bütün şarkıcıların Dilber Ay’ı incelemeleri gerekiyor. Gerçekten çok çok iyi bir ses sanatçısı." dedi.
Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner'in yazdığı, Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom Film Yapım ortak yapımcılığıyla çekilen, Büşra Pekin'le birlikte; Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi birbirinden değerli oyuncuların rol aldığı 'Dilberay' filmi, 4 Şubat'ta, CJ Entertainment aracılığıyla vizyona girecek.
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