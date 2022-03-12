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İşinizi ısıtacak 'kar' şarkıları: Akrep Nalan, Barış Manço...

İşinizi ısıtacak 'kar' şarkıları

Yoğun kar yağışı tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. 'Aybar' soğuk hava dalgası tüm yurtta hissedilmeye devam ederken sizler için içinizi ısıtacak 'kar' temalı şarkıları derledik...

12.03.2022 - 09:44 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • AKREP NALAN - KARLAR DÜŞER

     İnşallah ol sen de böyle
    Aşık ol da bak birine
    Ben oldum da ne oldu sanki
    Senin gibi birisine 

    İnşallah ol sen de böyle
    Aşık ol da bak birine
    Ben oldum da ne oldu sanki
    Senin gibi birisine 

    Karlar düşer
    Düşer düşer ağlarım
    Hep ismini
    Hep ismini anarım 

    Karlar düşer
    Düşer düşer ağlarım
    Hep ismini
    Hep ismini anarım 

    Gel de gör bak şimdi beni
    Bulamazsın eski halimi
    Seni düşünmekten
    Yitirdim ben benliğimi 

    Gel de gör bak şimdi beni
    Bulamazsın eski halimi
    Seni düşünmekten
    Yitirdim ben benliğimi 

    Karlar düşer
    Düşer düşer ağlarım
    Hep ismini
    Hep ismini anarım 

    Karlar düşer
    Düşer düşer ağlarım
    Hep ismini
    Hep ismini anarım 

    Zaten sende insaf yoktu
    Olsaydı terketmezdin beni
    Terk ettin de ne oldu sanki
    Bak buldum başka birini

    Zaten sende insaf yoktu
    Olsaydı terketmezdin beni
    Terk ettin de ne oldu sanki
    Bak buldum başka birini 

    Karlar düşer
    Düşer düşer ağlarım
    Hep ismini
    Hep ismini anarım 

    Karlar düşer
    Düşer düşer ağlarım
    Hep ismini
    Hep ismini anarım

  • NİLÜFER - HER YERDE KAR VAR 

    Her yerde kar var, kalbim serin bu gece
    Her yerde kar var kalbim senin bu gece
    Belki gelirsin sen bakarken pencereden
    Gözler yanlız özler, karda senden izler 

    Yürümek karda zordur
    Gelirsen bak aşk budur
    Dönsen köşeden şöyle
    Şarkı söylerim böyle 

    Lay lay lay lay, la lay lay, la lay lay, la lay, lay

    Gözyaşım dur düşme
    Gelmeyecek düşünme
    Kes ağlamayı artık
    Bak oldu bana yazık 

    Karda zordur yürümek
    Anladım gelmeyecek
    Dünya oldu bana dar
    Neden yağdın söyle kar

    Dünya oldu bana dar
    Bak ne yaptın bana kar? 

    Lay lay lay la lay, la lay lay, la lay lay, la lay lay

    Lay lay lay, la lay lay, la lay lay

  • TEOMAN KUPA KIZI VE SİNEK VALESİ

    Bir iskambil falında çıkmıştık birbirimize
    O güzel kupa kızıydı, sinek valesiydim bense
    Gece yarısı, o perşembe rastladım köprü üstünde
    "Ağlama" dedim, o ağladı trabzanlardan indiğinde 

    "Saçların mı ıslak yoksa ıslak mı yaşamak?" dedim
    Senin için rüzgarda hep yağmur mu var?
    Gözlerin mi daldı yoksa sıkıldın mı sorulardan?
    Hiç geçmez mi gözlerinden bu sonbahar? 

    Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna
    Bir kar tanesi eri ağzımda
    Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna
    Bir kar tanesi eri ağzımda 

    Sırılsıklamdı, soyundu, vücuduma dokundu
    Biraz pürüzlü tenimde yaşam hücrelerimi buldu
    Mutluyudum, o uyudu, sarıldım sayıklarken
    Tanımadığım o adları yanımda çırılçıplak 

    "Saçların mı ıslak yoksa ıslak mı yaşamak?" dedim
    Senin için rüzgarda hep yağmur mu var?
    Gözlerin mi daldı yoksa sıkıldın mı sorulardan?
    Hiç geçmez mi gözlerinden bu sonbahar? 

    Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna
    Bir kar tanesi eri ağzımda
    Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna
    Bir kar tanesi eri ağzımda 

    Rüyamda gururluydum, "Biliyordum" diyordum
    İnanmak lazımmış meğer iskambil fallarına
    Uyandım, bakakaldım, hayali bir parmağın bıraktığı yazıya, pencere camının buğusuna
    Hoşçakal 

    Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna
    Bir kar tanesi eri ağzımda
    Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna
    Bir kar tanesi eri ağzımda 

    Eri ağzımda, eri ağzımda
    Bir kar tanesi, eri ağzımda
    Eri ağzımda, eri ağzımda
    Bir kar tanesi of, eri ağzımda

  • NİLÜFER - KAR TANELERİ 

    Alıcı kuşlar gibi
    Başımın üstünde dönüp durmayın
    Alıcı kuşlar gibi
    Başımın üstünde dönüp durmayın 

    Kolkola girip yalnızlığımı
    Vurmayın yüzüme kar taneleri
    Kolkola girip yalnızlığımı
    Vurmayın yüzüme kar taneleri 

    Özledim hem de çok özledim
    Ezberledim beklemeyi
    Özledim hem de çok özledim
    Ezberledim beklemeyi 

    Yollar benim umudumdur
    Yolları kapatmayın
    Yağmayın yollarıma
    Durun kar taneleri 

    Alıcı kuşlar gibi
    Başımın üstünde dönüp durmayın
    Alıcı kuşlar gibi
    Başımın üstünde dönüp durmayın 

    Kolkola girip yalnızlığımı
    Vurmayın yüzüme kar taneleri
    Kolkola girip yalnızlığımı
    Vurmayın yüzüme kar taneleri 

    Özledim hem de çok özledim
    Ezberledim beklemeyi
    Özledim hem de çok özledim
    Ezberledim beklemeyi 

    Yollar benim umudumdur
    Yolları kapatmayın
    Yağmayın yollarıma
    Durun kar taneleri 

    Yollar benim umudumdur
    Yolları kapatmayın
    Yağmayın yollarıma
    Durun kar taneleri

    Yollar benim umudumdur
    Yolları kapatmayın
    Yağmayın yollarıma
    Durun kar taneleri

  • MÜSLÜM GÜRSES - ŞU DAĞLARDA KAR OLSAYDIM

    Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım
    Bir asi rüzgar olsaydım olsaydım
    Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım
    Bir asi rüzgar olsaydım olsaydım 

    Arar bulur muydun beni beni
    Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım
    Arar bulur muydun beni beni
    Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım 

    Arar bulur muydun beni beni
    Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım
    Arar bulur muydun beni beni
    Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım 

    Şu yangında har olsaydım olsaydım
    Ağlayıp bizar olsaydım olsaydım
    Şu yangında har olsaydım olsaydım
    Ağlayıp bizar olsaydım olsaydım 

    Belki yaslanırdın bana bana
    Mahpusta duvar olsaydım olsaydım
    Belki yaslanırdın bana bana
    Mahpusta duvar olsaydım olsaydım 

    Belki yaslanırdın bana bana
    Mahpusta duvar olsaydım olsaydım
    Belki yaslanırdın bana bana
    Mahpusta duvar olsaydım olsaydım

     Şu bozkırda han olsaydım olsaydım
    Yıkık perişan olsaydım olsaydım
    Şu bozkırda han olsaydım olsaydım
    Yıkık perişan olsaydım olsaydım 

    Yine sever miydin beni beni
    Simsiyah duman olsaydım olsaydım
    Yine sever miydin beni beni
    Simsiyah duman olsaydım olsaydım 

    Yine sever miydin beni beni
    Simsiyah duman olsaydım olsaydım
    Yine sever miydin beni beni
    Simsiyah duman olsaydım olsaydım 

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