İşinizi ısıtacak 'kar' şarkıları

AKREP NALAN - KARLAR DÜŞER

İnşallah ol sen de böyle

Aşık ol da bak birine

Ben oldum da ne oldu sanki

Senin gibi birisine

İnşallah ol sen de böyle

Aşık ol da bak birine

Ben oldum da ne oldu sanki

Senin gibi birisine

Karlar düşer

Düşer düşer ağlarım

Hep ismini

Hep ismini anarım

Karlar düşer

Düşer düşer ağlarım

Hep ismini

Hep ismini anarım

Gel de gör bak şimdi beni

Bulamazsın eski halimi

Seni düşünmekten

Yitirdim ben benliğimi

Gel de gör bak şimdi beni

Bulamazsın eski halimi

Seni düşünmekten

Yitirdim ben benliğimi

Karlar düşer

Düşer düşer ağlarım

Hep ismini

Hep ismini anarım

Karlar düşer

Düşer düşer ağlarım

Hep ismini

Hep ismini anarım

Zaten sende insaf yoktu

Olsaydı terketmezdin beni

Terk ettin de ne oldu sanki

Bak buldum başka birini

Zaten sende insaf yoktu

Olsaydı terketmezdin beni

Terk ettin de ne oldu sanki

Bak buldum başka birini

Karlar düşer

Düşer düşer ağlarım

Hep ismini

Hep ismini anarım

Karlar düşer

Düşer düşer ağlarım

Hep ismini

Hep ismini anarım