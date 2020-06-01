"CAN BENİ MÜZİĞE BOĞDU"

Önceki gün 2.Sayfa programına konuk olan Karaca, bu süreçte ilişkisi ile ilgili samimi itiraflarda bulunarak, "Can beni müziğe boğdu, günde 8 saat piyano çalıyor. Benim için birçok şarkı yazdı, besteledi" ifadelerini kullandı.