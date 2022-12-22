Türkçe derslerinin öne çıkan konularından biri olan ve bu özelliği sebebiyle sınavlarda öğrencilerin karşısına soru olarak çıkan isim tamlamaları beş ayrı başlık altında incelenmektedir. Peki, bir isim tamlaması çeşidi olan zincirleme isim tamlaması örnekleri nelerdir? İşte, tüm detayalar…

İsim Tamlaması Nedir?

En az iki sözcükten meydana gelen ve ilk sözcüğün tamlayan ikinci sözcüğün ise tamlanan olarak adlandırıldığı sözcük gruplarına isim tamlaması adı verilmektedir. Bir isim tamlamasında tamlayan ekleri –in, -ın, -ün, -un iken; tamlanan ekleri ise –ı, -i, -u, -ü şeklinde olmaktadır. İsim tamlamaları; belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması ve takısız isim tamlaması olmak üzere olmak üzere 4 ayrı türe ayrılmaktadır.

İsim Tamlaması Türleri

Belirtili İsim Tamlaması

Bir isim tamlaması çeşidi olan belirtili isim tamlamasında ilk sözcük olan tamlayan –in, -ın, -ün, -un eklerini alırken; tamlanan görevindeki sözcük ise –ı, -i, -u, -ü eklerini almaktadır. Cümle içindeki belirtili isim tamlamasının yerini tespit etmek için yükleme ‘’kimi, neyi’’ soruları yöneltilir.

Belirtili İsim Tamlaması Örnekleri

Evin salonu her yerden daha temizdir.

Babasının arabası hala kapının önünde duruyor.

Televizyonun kumandası kaybetmişim.

Not: Belirtili isim tamlamalarında bazı durumlarda tamlayan görevinde bulunan sözcük düşebilir. Bu özelliğe sahip olan isim tamlamaları tamlayanı düşmüş isim tamlaması olarak adlandırılmaktadır.

Kitabınızın sayfaları hep yırtılmış (Sizin kitabınız)

Ayakkabım bütün gün ayağıma vurdu. (Benim ayakkabım)

Not: Belirtili isim tamlamalarında hem tamlayan hem de tamlanan görevinden bulunan bir sözcük, birden fazla tamlayan ya da tamlanana bağlanabilir.

Apartmanın lambaları, kapıları, duvarları tamamen kırılmış

Evin, arabanın, işyerinin anahtarını görebileceğin bir yere koymalısın.

Belirtisin İsim Tamlaması

Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan görevinde bulunan sözcük herhangi bir ek almazken; tamlanan görevinde bulunan sözcük ise –ı, -i, -u, -ü eklerini almaktadır.

Belirtisiz İsim Tamlaması Örnekleri

Artık her evde misafir odası bulunmuyor.

Bursa şeftalisi ayrı bir lezzete sahiptir.

Yaz yağmuru düşer durur yüreğime.

Not: Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan ile tamlananın yerleri değiştirilmez. Yukarıda vermiş olduğumuz örneklerden de görüleceği üzere belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan görevindeki sözcük, tamlanan görevinde olan sözcüğün türünü, neden yapıldığını ve ait olduğu yeri bildirebilir.

Zincirleme İsim Tamlaması

Zincirleme isim tamlaması; belirtili ya da belirtisiz isim tamlamaların birbirlerine bağlandığı isim tamlamaları olarak tanımlanabilir. En az 3 sözcüğün birbirine bağlanması ile oluşturulan zincirleme isim tamlamaları, belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarının iyi bir şekilde öğrenilmesi sayesinde kolayca anlaşılacaktır.

Zincirleme İsim Tamlaması Örnekleri

Çocuğun sırt çantası kaybolmuş.

Bizim mahallenin insanları çok sıcakkanlıdır.

Evin su tesisatı çok eskimiş.

Takısız İsim Tamlaması

Çoğu zaman öğrenciler tarafından sıfat tamlaması ile karıştıran bir isim tamlaması türü olan takısız isim tamlamalarını sıfat tamlamalarından ayırmanın yolu oldukça kolaydır. Eğer tamlayan görevinde olan sözcük, tamlanan görevinde olan sözcüğün neden yapıldığı ya da neye benzediğini belirtiyorsa o sözcük grubu takısız isim tamlamasıdır. Şimdi gelin takısız isim tamlaması örneklerine birlikte göz gezdirelim:

Takısız İsim Tamlaması Örnekleri

Eşine doğum gününde altın kolye almış. (Altından imal edilmiş kolye)

Kış akşamları üşümemek için ayağıma yün çorap giyerim. (Yünden imal edilmiş çorap)