Işıldayanlar Konferansı ilham verecek

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Oggusto tarafından düzenlenen Işıldayanlar Konferansı, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalık yaratmak, çözümler sunmak ve ilham vermek misyonuyla bu konuyu benimseyen konuşmacıları sahneye taşıyor.

Geçen yıl ışıldayan kadınların güçlü ve azimli olduklarında neleri başarabildiklerini gözler önüne seren konferans, bu yıl daha büyük, daha kapsamlı ve daha sorgulayıcı bir yaklaşımla yoluna devam ediyor. Böylece daha fazla kadının ışıldamasına ve toplumda köklü bir dönüşüme hizmet etmeyi hedefliyor.

SAHNEDE EŞİTLİK İÇİN IŞILDAYANLAR OLACAK

Konferans sahnesinde Türkiye’nin ışıldayan kadınlarından, oyuncu Demet Akbağ, kuzey kanalını yüzerek geçen Türkiye'nin ilk kadın yüzücüsü Aysu Türkoğlu, sanatçı Karsu, yemek yazarı Refika Birgül, milli sporcular Meryem Boz, Ayşe Begüm Onbaşı ve Sümeyye Boyacı gibi başarılı isimler ilham, umut ve güven dolu hikayelerini ve deneyimlerini paylaşacak.

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Ayrıca oyuncu ve İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat, Kadınların Elinden Platformu Başkanı Alp Dumrul da Işıldayan kadınlarla birlikte yürümenin yarattığı değeri gözler önüne serecek.

Masters of Ceremony olarak Yekta Kopan ve Burcu Hakyemez’in yöneteceği etkinlikte, Denizbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Ateş, Mastercard Doğu Avrupa Bölge Başkanı Yasemin Bedir, L’oreal Türkiye Lüks Divizyon Genel Müdürü Ufuk Batur gibi iş dünyasının önde gelen isimleri görüşlerini paylaşacak.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DA OLACAK

Konferans kadınların sürdürülebilir gelişimini misyon olarak benimseyen sivil toplum kuruluşlarının stratejik ortaklığında gerçekleşiyor.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), Yeniden Antakya Platformu, Yeniden işbaşı Yapan Kadınlar Platformu’nun (Yeniden Biz Vakfı) konferansa değer katıyor.

Konferansın etkisini büyütmek için konferansı takiben 20 genç kadına Wtech tarafından verilen Robotik Süreç Otomasyonu Eğitimi sağlanacak. Değerli sanatçı Mehmet Sinan Kuran tarafından tasarlanan bir eserin eşarba dönüştürülmesi ve satışıyla elde edilen gelir Yeniden Biz Vakfı’na bağışlanacak. Konferansın bu yıl da karbon nötr olması için belirlenecek tutar, TEMA’nın 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı’na bağışlanacak.