Işıl Yücesoy dolandırıcılara karşı uyardı

Dolandırıcılar, Işıl Yücesoy'un telefon listesindeki bazı isimlere, "İyi akşamlar dilerim, bu saatte rahatsızlık verdiğim için kusura bakma… Senden bir ricam olacak. Benim para vadelide ve şu an bozduramıyorum. Cuma günü vade açılıyor. Fakat şu anda acil 20.000 TL bir yere ödeme yapmam gerekiyor. Rica etsem IBAN göndersem açıklamaya benim adımı yazarak ödemeyi yapabilir misin lütfen? Cuma günü iade ederim" şeklinde mesaj gönderdi.