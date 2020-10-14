İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği "hak ihlali" kararını tanımadı. Bunun üzerine AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" paylaşımı ortalığı karıştırdı. Gündeme bomba gibi oturan Engin Yıldırım'ın "Işıklar Yanıyor" paylaşımı ne anlama geliyor? Işıklar yanıyor ne demek?
ENGİN YILDIRIM'DAN IŞIKLAR YANIYOR PAYLAŞIMI
Anayasa Mahkemesi, Eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya gerek olmadığını bildirerek AYM'nin kararını tanımadı. Bunun üzerine AYM üyesi Engin Yıldırım Twitter hesabından "ışıklar yanıyor" açıklamasıyla Anayasa Mahkemesi'nin fotoğrafını paylaştı.
Hemen ardından İçişleri Bakanlığı hesabından "ışıklarımız hiç sönmüyor" açıklamasıyla bakanlığın fotoğrafı paylaşıldı. Bu paylaşımlar sonrasında gündem gerildi. "ışıklar yanıyor" ne demek, ışıkların yanması ne anlama gelir soruları Twitter'da konuşulmaya başlandı.
IŞIKLAR YANIYOR NE DEMEK?
Türkiye "ışıklar yanıyor" cümlesiyle duayen gazeteci Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün programında tanıştı. Birand, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihini mercek altına aldığı 32. Gün belgesellerinde Genelkurmay Başkanlığı'nın ışıklarıyla darbe girişimi arasında bir bağlantı kurardı. Birand, her kriz gecesinde Genelkurmay'ın ışıklarına bakmak gerektiğini, eğer ışıklar kapalıysa bir sorun olmadığını ama ışıklar yanıyorsa orduda bir tedirginlik olduğunu söylerdi. Dün geceki "ışıklar yanıyor" paylaşımları bu konuyu hatırlattı.
ENGİN YILDIRIM TWİTTER HESABINI KİLİTLEDİ
"Işıklar yanıyor" paylaşımları darbe tedirginliği ile bağdaştırılınca Anayasa Mahkemesi Engin Yıldırım Twitter hesabından "Işıklar yanıyor derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil." diye bir tweet attı. Tepkilerin ardından iki paylaşımını da silen Engin Yıldırım Twitter hesabını kilitleyerek "Şahsi Twitter hesabımdan yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir." şeklinde bir açıklama yaptı.
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