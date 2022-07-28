İshale iyi gelen yiyecekler, çorbalar ve bitki çayları

İshale iyi gelen yiyecekler ve çorbalar hangileri bilirseniz, çözümünü bulmanız ve geçirmeniz de o kadar kolay olacak. O halde gelin şimdi hep birlikte ishale iyi gelen şeyler ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olalım ve ishale iyi gelen yiyecekler, çorbalar ve bitki çayları neler inceleyelim.

İshale İyi Gelen Yiyecekler ve Çorbalar

İshal olduğunuz zaman hangi gıdaları tükettiğiniz de son derece önemli. Bu yüzden de ishale iyi gelen çorbalar ve yiyecekler hangileri bilmeniz gerekiyor. İşte bu süreçte tüketmeniz gereken gıdalar:

Şeftali püresi

Muz

Elma püresi

Yoğurt

Leblebi

Kola

Ayran

Pirinç lapası…

Bunlara ek olarak yağsız yayla ya da diğer adıyla yoğurt çorbası da tüketebilirsiniz. Sadece aşırıya kaçmayın ve gün içerisinde bir tabak yemeye çalışın. Tabi, ishali en hızlı ne keser dediğimizde akla ilk gelen yöntem ilaç tedavisi oluyor ama ilaç almadan önce doğal yöntemleri denemeniz daha sağlıklı olacaktır.

İshale İyi Gelen Bitki Çayları

Peki, ishale iyi gelen bitki çayları hangileri? İşte sizlere bunun da tavsiyesini vereceğiz. Böylece ishale iyi gelen şeyler arasından isteğinizi seçerek tedavinizi uygulayabileceksiniz. Şimdi, hangi bitkiler ve bitki çaylarını tüketmeniz gerektiğine bir bakalım…

Nane

Papatya çayı

Kekik

Mersin yaprağı

Adaçayı

Asma yaprağı

Altınbaş otu

Zencefil çayı…

Hemen bu bitki çaylarından birini tüketerek ishalinizi durdurabilirsiniz. Ayrıca naneyi, kekiği ve zencefili çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İshaliniz eğer çok ciddi bir rahatsızlık seviyesinde değilse, sizlere önerdiğimiz yöntemler işe yarayacaktır.

İshal Doğal Tedavi Yöntemleri Neler?

İshal için doğal olarak uygulayabileceğiniz yöntemlerin başında limonlu kahve geliyor. Bu yöntemi uyguladığında ishalinizin geçtiğini fark edeceksiniz. Peki limonlu kahveyi nasıl yapacaksınız?

Bir tatlı kaşığı Türk kahvesinin içerisine birkaç damla limon damlatın.

Biraz karıştırın ve yemeye çalışın.

Bu karışımdan birkaç kaşık yemeniz bile iyi gelecektir. Ayrıca yemek hazırladığınız zaman da yağlarını az koyun, ızgara, haşlama ya da fırınlama ile yapılan yiyecekler tüketmeye çalışın. İşte ishal doğal tedavi yöntemleri bunlar…

Gördüğünüz gibi ishal herkesin başına gelebilecek bir rahatsızlık. Eğer bu önlemlere rağmen hala geçmiyorsa ve şiddetleniyorsa, o zaman bir doktora görünmeniz gerekecek. Böylece neyiniz olduğunu bileceksiniz ve sebebini de anlamış olacaksınız.