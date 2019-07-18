İshale iyi gelen besinler nelerdir

18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Halk arasında ishal olarak bilinen diyare, dünyada en sık görülen hastalıklardan biri olması nedeniyle insanlar tarafından çok büyük bir sorun olarak görülmüyor.
Gündelik yaşamı olumsuz etkileyen diyare, çocuk yetişkin her yaş grubunda görülüyor. Ancak özellikle çocuk ve yaşlılarda önlem alınmadığı takdirde şiddetini artırarak vücudun susuz kalmasına yol açıyor ve hatta ölüme neden olabiliyor.
Peki ishal nedir ve nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...
İSHAL NEDİR? İSHAL BULAŞICI MIDIR?
Diyare ya da bilinen adıyla ishal, normalden daha sık, sulu ve gevşek dışkılama halidir ve ulaşıcıdır. İshal bağırsak hareketlerinin hızlanması, dolayısıyla da içindeki maddelerin hızlı ilerlemesi sonucu oluşur. Genellikle herhangi bir tedavi gerektirmeden 2-3 gün içerisinde geçer. Fakat önlem alınmadığı durumlarda aşırı su kaybına bağlı olarak çocuklarda ve yaşlılarda ölüme varan sonuçlara yol açabiliyor.
İSHAL TÜRLERİ NELERDİR?
Diyarenin iki çeşidi vardır. Bunlar:
Akut ishal: Kısa süren ishaldir. Genelde bir iki gün veya bir hafta kadar sürer. Tedavi gerektirmeden geçer.
Kronik ishal: 3 haftadan uzun sürer. Ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir.
İSHAL NEDEN OLUR?
Virüsler, bakteriler, parazitler ve diğer mikroplar, gıda zehirlenmesi, diş çıkarma, bazı gıdalara karşı hassasiyet, alerji, gereğinden fazla meyve ve meyve suyu tüketimi, aşırı alkol kullanımı, antibiyotik tedavisi, solunum yolu enfeksiyonları, doğuştan metabolik hastalıklar, kalabalık ve sağlıksız ortamlarda yaşama, bazı kanserler, radyasyon tedavisi, kanalizasyon sorunu, temiz su elde etmekteki güçlük, yüksek ateş ve şeker hastalığı ishale yol açabilir.
İSHALE NE İYİ GELİR?
Genellikle herhangi bir tedavi gerektirmeden, belirtiler iki üç gün içinde kaybolur. Yaşlı, çocuk ve bebeklerde ise doktora danışılmadan hiçbir ilaç verilmemelidir.
Yaşlı veya çocuklarda ishal ve kusma varsa büyük ölçüde su kaybı yaşanacağı için normalde beş yedi gün içerisinde iyileşebilecek olan ishal, ölümcül hale gelebilir. Bunun önüne geçmenin en etkili ve en kolay yolu bol bol sıvı vermektir.
Yağsız çorba, pirinç suyu ile ve seyreltilmiş sütle hazırlanmış muhallebi, ayran, elma suyu gibi sıvılar susuzluğu önlemek ve kalori ihtiyacını karşılamak için verilebilir.
Altı aylıktan küçük ve henüz ek gıda başlanmamış bebeklerde emzirme sıklaştırılır. Bebeğe aralıklı kaynatılmış ılık su verilebilir.
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