Görkemi ve duvarlarındaki çeşitli süslemeleri ziyaretçilerden ilgi gören ve Büyük Selçuklu Devleti'nin de süsleme sanatının izlerini taşıyan ecdat yadigarı saray, yılın her mevsimi ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen İshak Paşa Sarayı, kışın da çevresini kaplayan kar örtüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Son yıllarda tur acentelerinin bölgeye ilgisinin artmasıyla her geçen gün ziyaretçi sayısı artan tarihi saray, ilin turizmine önemli katkı sağlıyor.