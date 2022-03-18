"SARAYI MUHTEŞEM ÖTESİ BULDUM"

Berin Kılıç da İshak Paşa Sarayı'nı ilk defa gördüğü ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bence hem Türkiye'den hem de yurt dışından herkesin gelip burayı görüp gezmesi lazım. Sarayı muhteşem ötesi buldum. Bugüne kadar birçok yer gezdim ama bura çok farklı, çok büyüleyici tarzı var ve buradan çok etkilendim. Kar yağıyor ve muhteşem bir görüntü var. İlkbaharda olmamıza rağmen mevsim hiç bahar gibi değil sanki aralık ve ocak aylarında gelmişim gibi. Yaz aylarında buranın çok güzel olduğunu söylediler. Bence insanların buraya hem yaz hem de kışın gelmesi lazım" dedi.