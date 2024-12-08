Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Her testte 50 soru yer alacak. 75 dakika cevaplama süresi verilecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, her sınavda olduğu gibi bu sınavlarda da sınav ücretinden muaf tutulacak. 274 aday bu haktan yararlandı. Sınavlara 115 engelli aday katılacak. Sınavlarda emniyet personeli dahil 6 bin 757 kişi görev yapacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar dilerim."