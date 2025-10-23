Habertürk
        İSG BAŞVURU EKRANI 2025 || Başvurular devam ediyor! ÖSYM kılavuzu ile 2025 İSG başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        İSG başvuruları devam ediyor! ÖSYM kılavuzu ile 2025 İSG başvuru ekranı ve ücreti

        2025 İSG başvuru tarihleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG) başvuruları 22-30 Ekim tarihleri arasında alınacak. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 İSG kılavuzu ile sınav ücreti de netleşti. Peki, İSG başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2025 İSG başvuru ekranı ve ücreti hakkında bilgiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 07:18 Güncelleme: 23.10.2025 - 07:18
        • 1

          ÖSYM sınav takvimi ile 2025 İSG başvuru tarihleri duyurulmuştu. Takvimde belirtildiği gibi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG) başvuruları 22 Ekim Çarşamba günü itibarıyla başladı. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, ÖSYM kılavuzu ile İSG başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2025 İSG başvuru ekranı ve ücreti…

        • 2

          2025 İSG BAŞVURULARI BAŞLADI

          İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG) başvuruları, 22 Ekim Çarşamba günü başladı ve 30 Ekim Perşembe sona erecek.

          Geç başvurular ise 5 Kasım 2025 tarihinde alınacak.

        • 3

          2025 İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

          İSG BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2025 İSG BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          İSG sınav ücreti, 1.500 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

        • 5

          SINAV ÜVRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

          Adaylar sınav ücretini, aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırabileceklerdir.

          • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

          • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

          • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

        • 6

          2025 İSG NE ZAMAN?

          İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG), 7 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak.

        • 7

          İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          İSG sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

          İSG BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
