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Show Haber'den Uğur Alattinoğlu'nun haberine göre Batuhan Kurt iddialara göre işe gitmek için evinden çıktı, hiç tanımadığı birisi tarafından kalbinden bıçaklandı. Ondan geriye annesine telefonda söylediği son cümle ve onlarca soru işareti kaldı...

SON CÜMLESİ: ANNE BEN BIÇAKLANDIM

21 yaşındaki genç evinden çıktı yürümeye başladı. İddiaya göre hiç tanımadığı celladıyla karşılaşmasına kadar her şey sıradandı. Bir anda kalbine aldığı bıçak darbesiyle yere yıkıldı. Cep telefonuyla annesini aradı. Son cümlesi 'anne ben bıçaklandım' demek oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da bir kuyumcunun yanında çalışan Batuhan Kurt, Ümraniye'deki evinden çıkarak işe gitmek için otobüs durağına yürüdü. Karşıdan gelen kişi ona doğru yöneldi ve bıçaklamaya başladı.

Ne olduğunu anlamadan yere yığılan Batuhan Kurt, daha sonra ayağa kalktı ve yardım istedi. Daha sonra annesini aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Batuhan Kurt'u tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.